動画配信者の男性を脅迫した疑いで逮捕された男性と脅迫を手助けした疑いで逮捕された男性がそれぞれ不起訴になりました。動画配信者の男性は去年、SNSのライブ配信で別の動画配信者の男性に対して「家わかってるから突撃してやればいいじゃん」などと脅迫した疑いで逮捕されました。また、40代の動画配信者の男性は脅迫行為を手助けした疑いで逮捕されました。東京地検はこの男性2人について15日付けで不起訴処分としました。