アメリカ・フロリダ州で、家に入り階段を駆け上がる警察官。屋根の上にいたのは、うつぶせで身動きが取れない状態の高齢男性です。警察：もう大丈夫ですよ。しっかりつかまっていてください。男性：誰かが来てくれてよかったです。万が一、落ちてしまったらけがでは済まない高さです。警察：手を伸ばして！手をつかみますね。2人がかりで男性の手を引っ張り、無事に男性を救出することに成功。男性は屋根の上の落ち葉を掃除しよう