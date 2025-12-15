男性7人組「IMP.」の最新アルバム「MAGenter（マゼンタ）」が15日、発売された。グループにとって初めて店頭に並ぶ作品で、7人は東京・タワーレコード渋谷店を訪問した。佐藤新（25）は「あっという間だった」と全力で駆け抜けた一年を振り返った。グループにとっては飛躍の年になった。1月から初の全国ツアーを開催し、18都市31公演で計約7万5000人を動員。息をつく間もなく5月から初の座長公演「IMPACT」を名古屋など3都市で