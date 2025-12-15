雪が降り積もる北海道・苫小牧市で目撃された緊迫の現場。建物の一部が崩れ落ち、部屋の中を包む真っ赤な炎が辺りを不気味に照らしています。「アパートの2階が燃えています」と消防に通報が寄せられたのは、15日午前1時40分ごろ。この火事で消防車など10台が出動。木造アパートの2階の一室を焼き、火は約3時間後にほぼ消し止められました。消防によりますと、この火事で火元の部屋の住人とみられる60代の男性が煙を吸うなどして病