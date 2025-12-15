事件のあった現場付近を調べる警察官＝15日午後7時25分、福岡市博多区15日午後6時10分ごろ、福岡市博多区博多駅南1丁目の路上で「人が刺された。血が出ている」と110番があった。博多署によると、刺されたのは70代とみられる男性で、出血しているが意識はあるという。刺したとみられる男は、まもなく刃物を持って現場近くの交番に出頭し、銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕された。署によると、逮捕されたのは住所不定、無職酒井祐