去年、埼玉県川口市のマンションで充満させたガスに火をつけて爆発させ、3人にケガをさせた罪などに問われた中国籍の男に、検察側の求刑を上回る懲役9年の実刑判決が言い渡されました。起訴状によりますと、中国籍の温泉被告（45）は去年7月、川口市のマンションの自宅で充満させた都市ガスにライターで火をつけて爆発させ、3人にケガをさせたほか、建物の一部を損壊した罪などに問われています。これまでの裁判で温被告は起訴内容