意表を突かれたラスト2分半。予定調和を崩しつつ、それでいて王道の終幕だった。妻夫木聡が主演し、Snow Man目黒蓮が共演する日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）が、12月14日（日）に最終話（第10話）を迎えた。2011年から始まった物語。栗須栄治（妻夫木）は、税理士として人材派遣会社「ロイヤルヒューマン」の競馬事業部へ実態調査したことがきっかけで、社長・山王耕造（佐藤浩市）の人間力や競馬にかける情熱