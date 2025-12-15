テレ東にて、12月22日(月)～25日（木）の深夜に四夜連続で「UFO山」を放送することが決定いたしました。今回のテーマは「UFO」。「イシナガキクエを探しています」「飯沼一家に謝罪します」「魔法少女山田」に続くTXQ FICTION第四弾。これまでの放送ではXでトレンド入りするなど、大きな話題となりました。 監督は「ミッシング・チャイルド・ビデオテープ」の近藤亮太が務め、プロデューサーとし