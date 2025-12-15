wyseが12月7日、東京・Veats Shibuyaにてインディーズ時代にフォーカスしたライブツアー＜1999-2001＞の完結編にして、2025年ラストライブとなる＜1999-2001 Complete＞を開催した。同公演のレポートをお届けしたい。結成26周年を迎えたwyseは2025年、インディーズ時代にフォーカスしたツアー＜1999-2001＞を全国各地で開催。その理由は後述するMCの中で語られたが、11月15日および16日の2日間、幕張イベントホールに1990年代後半