櫻坂46の冠番組『そこ曲がったら、櫻坂？』（テレビ東京／毎週日曜24時50分）が14日に放送され、21日放送回の次週予告にファンから歓喜の声が上がった。【写真】櫻坂46・井上梨名＆武元唯衣、“いのちゅけ”コンビにBuddies歓喜「泣いた」21日の放送では、グループを卒業する二期生・井上梨名の卒業企画を実施。その予告映像の中で、井上が“利きオレンジジュース”に挑戦する様子が映し出された。“利きオレンジジュース”