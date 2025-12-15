J1昇格逃すも「この悔しさは一生忘れない」徳島ヴォルティスは12月15日、MF永木亮太との契約が2025シーズンをもって満了となったことを発表した。37歳の元日本代表MFは、約2年半在籍したクラブを離れることとなった。神奈川県出身の永木は、川崎フロンターレの下部組織から中央大学を経て、2010年に湘南ベルマーレでプロデビュー。その後は鹿島アントラーズ、名古屋グランパスなどを経て、2023年に徳島へ加入した。2024シーズ