今年も残すところ、あと半月。15日から来年の年賀状の投函受け付けが始まりました。幼稚園児たち「きょうから年賀状出せます！」東京中央郵便局で行われたイベントには幼稚園児およそ20人が参加し、年賀状を出す体験をしました。近年、SNSの利用の広がりとともに、「年賀状じまい」をする人が増えるなか、子どもの頃から年賀状に親しんでもらいたい狙いです。また、年賀状から遠ざかっている若年層にも関心を持ってもらおうと、日