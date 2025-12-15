俳優の寺島進（62）が15日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。新幹線で「非常にガラの悪い2人」と遭遇したことを明かした。寺島は「新横浜から新幹線乗ったら、偶然か必然か非常にガラの悪い2人に絡まれたー!笑」とつづり、デッキで写した3ショットを投稿。そのメンバーは俳優の本宮泰風と山口祥行で、2人は2013年にスタートした「日本統一」で主演を務めており、寺島も刑事役で出演している。この投稿を見た人からは「