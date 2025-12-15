「北米で新しい就航を検討」と幹部JAL（日本航空）および同じ航空連合「ワンワールド」に加盟するアメリカ航空大手、アメリカン航空は2025年12月2日、旅行会社関係者らを招いて東京都内で「太平洋線共同事業（PJB）感謝の夕べ」を開催しました。挨拶したJALソリューション営業本部旅客販売推進部の村上康一郎部長は「近いうちにまた北米でどこか新しい就航を今検討しているところでございます」と明らかにしました。【地図】これ