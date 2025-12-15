¹â¹»Ç¯Âå¤Î¶¯¹ë¤¬½¸¤¦¥×¥ê¥ó¥¹¥êー¥°¡£ºÇ¹âÊö¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥°¡×¤Ø¤Î»²Æþ¤ò¤«¤±¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ãU-18¤ÏÄ»¼è¸©¤ÎÊÆ»ÒËÌ¹â¹»¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥°¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤ë¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ãU-18¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¿·³ã¤Ï¡¢°ð¾ì·ò¿Í¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥åー¥È¤ÇÁê¼ê¥´ー¥ë¤Ë½±¤¤³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°ì½Ö¤Î¥¹¥­¤òÆÍ¤«¤ì¤¿¿·³ã¤Ï¼ºÅÀ¡£1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç»î