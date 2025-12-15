´öÅÄ¤ê¤é¤ÈZICO¤¬¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDUET¡×¤ò12·î19Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¢Vaundy¡¢¥¢¥¸¥«¥ó¡¢´öÅÄ¤ê¤é¡¢¥Ý¥ë¥«¡¢SHISHAMO¡Ä¡Ä2025Åß¥¢¥Ë¥á¤òºÌ¤ëJ-POP³Ú¶Ê¤¿¤Á¡Ë ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢°ì¸«ÀµÈ¿ÂÐ¤È¤â¤¤¤¨¤ë²»¿§¤È¡¢°Û¤Ê¤ë²»³ÚÅª¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»ý¤Ä2¿Í¤ÎÄ´ÏÂ¤¬ºÝÎ©¤Ä¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤Þ¤¿¡¢ZICO¤Î¸ø¼°SNS¤ª¤è¤ÓYouTube¤Ç¤Ï¡¢¡ÖLet¡Çs DUET¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢´öÅÄ¤ÈÀ©ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ