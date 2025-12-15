人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年12月16日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）言葉には細心の注意を。言ってはいけないことを口にしてしまう予感が……。11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）冷ややかな態度の相手に動揺しそう。でも見守ってくれている人もいるので安心を。10位：おうし座／牡牛座（4