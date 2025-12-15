º£²ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤â°æ¾å¤Î´°¾¡¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«(C)Getty Images¸½ÃÏ»þ´Ö12·î27Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶½¹Ô¡ÖTHE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI¡Ê¥Ê¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥µ¥à¥é¥¤¡Ë¡×¤Ç¡¢À¤³¦4ÃÄÂÎÅý°ì¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Á¡¢WBCÆ±µé2°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥­¥·¥³¡Ë¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤à¡£¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É°æ¾å¤Îº£Ç¯ºÇ¸å¤Î°ìÀï¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç