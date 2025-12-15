左から：スタンプカード、完成後のスタンプカード東京ディズニーリゾートの各施設を結ぶモノレール、ディズニーリゾートラインでは、東京ディズニーランドで開催される「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」デザインのスタンプラリーを、来年1月13日から3月2日まで開催する。このスタンプラリーは、4つの駅を巡り合計8種類の全てのスタンプを重ね押すと、ミニーマウスが大好きなものでいっぱいの世界が描かれ