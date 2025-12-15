生活者と社会の生活満足度向上に資する研究・発信を行うくふう生活者総合研究所（以下、くふう総研）は、生活者5403名を対象に「福袋」に関する調査を実施した（調査テーマ：（1）年末年始の過ごし方について・（2）年始の販促について、調査エリア：全国、調査対象者：（1）家計簿サービス「くふう Zaim」ユーザー、チラシ・買い物情報サービス「くふう トクバイ」ユーザー計5403名・（2）「くふう トクバイ」導入企業35社、調査