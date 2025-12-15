女性を風俗店に紹介した疑いで逮捕された国内最大規模のスカウトグループ「ナチュラル」メンバーの男性2人が不起訴になりました。「ナチュラル」メンバーの20代と30代の男性2人はおととし以降、30代の女性2人を富山市などの風俗店に紹介した職業安定法違反の疑いで逮捕されました。東京地検はこの男性2人について15日付けで不起訴処分としました。