【SVリーグ】東レアローズ静岡 0ー3 サントリーサンバーズ大阪（12月7日・男子第7節）【映像】“不思議”な曲がり方の魔球サーブ男子バレーボールで、衝撃の“魔球サーブ”が炸裂。アメリカ代表のミドルブロッカーが放ったボールは、相手リベロの手前で突如変化し、ノータッチエースに。これには本人も狂喜乱舞の表情を見せ、アリーナに詰めかけたファンも大きな声援を送っていた。SVリーグは現在、令和7年度天皇杯・皇后杯 JV