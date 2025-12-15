自民党と日本維新の会が開いた、安全保障政策に関する実務者協議＝15日午後、国会自民党と日本維新の会は15日、安全保障政策に関する実務者協議を国会内で初開催し、防衛装備品の輸出ルール緩和に向けて、来年2月に政府への提言を取りまとめる方針を確認した。非戦闘目的に限る「5類型」を撤廃し、侵略を受けている国への殺傷能力のある武器輸出も検討する方向性を共有した。一方、木原稔官房長官は記者会見で、輸出ルール緩和に