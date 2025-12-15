お笑いコンビ「なすなかにし」那須晃行（45）の妻でタレントの濱田准（36）が、14日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）にVTR出演。那須が脳梗塞で倒れた時のことを振り返った。23年、那須が脳梗塞で倒れた当時を「その日、お互い予定があって。その予定終わりが同じくらいだったから待ち合わせしようって言ってたんですね。あ、ヤバい…。この話になるとすぐ涙が出ちゃう、ごめんなさい」と、涙がこぼれない