満月を見て思わず「月がキレイですね…」と言いかけて「月がキ」で寸止めした女性や、「3日間の休み」をもらうために上司に身代わりの男を預けるサラリーマン…。『文学的なオチが癖になる雪のヤドカリ4コマ劇場』を無料で読む今回は名文学を軸にした4コマ漫画を集めました。漫画家・イラストレーターとして活躍する雪のヤドカリ（@yukinohotel）さんが送る「癖になる文学的なオチ」を楽しんでみてください。 名訳満月が浮かぶ夜