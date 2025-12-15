スノーボード男子ハーフパイプ（ＨＰ）で五輪３大会連続メダリストの平野歩夢（２７＝ＴＯＫＩＯインカラミ）が１５日、東京・渋谷区のオークリーストア原宿店を契約アスリートとして訪れ、自身初となるシグネチャーゴーグルの発売記念イベントに出席した。自身がデザインしたゴーグルのコンセプトは「命」。平野は「（競技では）何か新しいことを生み出し、それを考えて実行していかなければならない。体が資本みたいになって