圧倒的な透明感とお芝居に対する姿勢が魅力の、注目俳優・永瀬莉子さんがRayに登場！今回は、そんな永瀬さんの「冬の過ごし方」をご紹介します。食べ物、香り、Rayの撮影を終えて、といった3つのトピックから、永瀬さんの知られざる一面をフカボリ♡永瀬莉子の冬キブン芯の強さと透明感、そして等身大の魅力♡そのすべてをあわせもつ永瀬莉子さんの“冬”をちょっとだけのぞき見。ピュアなホワイトに包まれた、まるでネ