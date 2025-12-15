中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京12月15日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は15日の記者会見で、中国の中央檔案館（公文書館）が13日に公開した、ロシアから引き渡された旧ソ連による「731部隊」の尋問記録の機密解除文書について、中国を侵略した日本軍の731部隊は筆舌に尽くしがたい反人類的罪を犯し、確固たる証拠が山のように存在し、否定の余地はないと文書が改めて証明していると表明