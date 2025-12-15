国民民主党の玉木雄一郎代表は15日、所得税が生じる「年収の壁」見直しを巡り、168万円とする自民党案では不十分だと大阪市内で記者団に述べた。昨年12月の自民、公明両党との3党合意を踏まえ「178万円を目指していく」と語り、自民側に譲歩するよう求めた。168万円引き上げ案について「実務者レベルでの到達点としては評価したい」と強調。高市早苗首相（自民総裁）とのトップ同士による「政治的決断の時が近づいてきている」