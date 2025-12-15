¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¤¬14Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº´¡¹ÌÚ·ò²ð¤È²Î¼ê¡¦¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ØÂ­¤ò±¿¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛËÌÅÍ¾½¡¢¡ÈÈþ¿Í¤ÈÏÃÂê¡É2ºÐ½éÂ¹¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤³¤ÎÆü¡¢ËÌÅÍ¤Ï¡Öº£Ç¯¤â¾¾ÅÄÀ»»Ò¤µ¤ó¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö»Å»ö½ª¤ï¤ê¤ÇÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¥Ç¥£¥Ê¡¼»þ´Ö¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È´Ö¤Ë¹ç¤¦¤«¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤È°ÂÅÈ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤Ä¤Å