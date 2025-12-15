東京運動記者クラブのゴルフ分科会は15日、今年の最優秀プロとして男子の金子駆大（23＝NTPホールディングス）、女子の佐久間朱莉（22＝大東建託）を選出した。金子は今季国内ツアーで2勝を挙げ初の賞金王に輝いた。佐久間は今季国内ツアーで4勝し初めて年間女王のタイトルを手にした。最優秀アマチュアには世界ジュニアを制し、国内女子の下部ツアーで史上8人目のアマチュア優勝を飾った岩永杏奈（16＝大阪桐蔭高）を選んだ