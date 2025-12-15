囲碁の第２９期女流棋聖戦挑戦者決定戦が１５日、東京都千代田区の日本棋院で行われ、上野愛咲美（あさみ）女流名人（２４）が茂呂有紗三段（２６）に勝ち、上野梨紗女流棋聖（１９）への挑戦権を得た。愛咲美女流名人と梨紗女流棋聖は姉妹で、囲碁のタイトル戦での姉妹対決は４１年ぶりとなる。終局後、上野女流名人は「妹が女流棋聖になってから、早く挑戦したいと思っていた。負けたくない」と意気込んだ。囲碁のタイトル戦