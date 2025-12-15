俳優の吉沢亮（３１）が１５日、都内で「第５０回報知映画賞」の表彰式に登場。大ヒット映画「国宝」の演技に対して主演男優賞を受賞した。クランクインに向けた稽古の日々を「１年半の準備期間を頂いた。１つの映画作品とすればぜいたくな時間なのかもしれないが、実際には何百年も続いた歌舞伎、実際の歌舞伎役者さんは子どもの頃からやってきたこと。それを１年半でやるのは不可能だと思ったが、意地でやるしかなかった」と