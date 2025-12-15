2025年も残り2週間余り。千葉・印西市のアウトレット店には14日、冷たい雨が降る中、朝から長い行列が。そのお目当ては、定期的に開催している「缶詰の詰め放題」です。抽選で選ばれた参加者は、1回500円でビニール袋に入る限り缶詰を詰めていきます。ビニールパンパンに詰め、今にもはち切れそうです。友人と協力作戦でツナ缶や肉じゃが缶など様々な種類の缶詰を36個ゲットした人も。1缶あたり約14円ととってもお得です。そして、