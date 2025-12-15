私はアカネ。25歳の会社員です。実家に住んでいるため、家事はすべて母がやってくれます。けれどある日「しばらくお弁当を作ってほしい」と言ったところ断られてしまいました。そのことを同期のモエと話すと、モエのお母さんが厚意で作ってくれることになりました。しかしそれを知った憧れの先輩社員、ヨシザワさんは「なんかごめんね、変なこと聞いちゃって」と気まずそうに立ち去ってしまったのです。私はなんだか恥ずかしくなっ