女優の今田美桜がInstagramを更新し、11月13日に開催された「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」に出席した際に訪れた香港ディズニーランドにて撮影した、スパンコールドレス姿のオフショットを投稿した。 参考：今田美桜×北村匠海の愛と勇気の夫婦が再び！『あんぱん』総集編、12月30日放送 今田は日韓共同制作ドラマ 『メリーベリーラブ（仮）』（ディズニー