遠方に住む親が病気で倒れてしまったとき、近くでお世話をしてくれた身内に“お礼として”お金を渡すこともあるでしょう。しかし、もしその行為を怒られてしまったら……！？よかれと思ってしたことが、思わぬ形で裏目に出てしまう場合もあるようです。第4話10万円渡したら？【編集部コメント】さすがマユミさん。自分自身も親の面倒を見るため実家に通っているので、チエさんの苦労も理解しています。お義母さんにつきっきり