ºÊÉ×ÌÚÁï¤ÈÊÂ¤ó¤Çµã¤­´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤â½÷Í¥¤Î¾¾ËÜ¼ãºÚ¤¬¥É¥é¥Þ¤ÇÉ×¤È¤·¤Æ¶¦±é¤·¤¿ºÊÉ×ÌÚÁï(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤È¤Î?µã¤­´é?2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤ÆÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£14Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×(TBS)¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦Æü¹â¤ÎËÒ¾ì¤ÎÌ¼¡¢Ìîºê²ÃÆà»Ò¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£ºÊÉ×ÌÚ¤¬±é¤¸¤¿ÀÎ¤ÎÎø¿Í¡¢·ª¿Ü±É¼£¤È¤Ï¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¶¥ÁöÇÏ¤ò°é¤Æ¡¢2¿Í¤Ï·ëº§¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¤Ä¤¤¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿