女子ソフトボールチームの選手たちが高崎市内の小学校を訪れ、子どもたちにボールの投げ方を指導しました。 高崎市の北小学校を訪れたのはともに市内を拠点に活動する女子ソフトボールチーム、ビックカメラ高崎ビークイーンと太陽誘電ソルフィーユの選手６人です。 この事業は国内トップチームの選手から体力測定の項目であるボール投げの指導を受けることで子ども