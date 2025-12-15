北海道地方では１５日は、暴風雪による交通障害に警戒してください。また、１６日にかけて高波に警戒してください。 【画像】全国の天気を地方ごとに ［気象概況］発達した低気圧が１６日にかけて千島近海を北東に進むでしょう。この低気圧による風や雪のピークは過ぎましたが、北海道地方では１５日は引き続き非常に強い風の吹く所があり、１６日も強い風が吹く見込みです。このため、海は１６日にかけて大しけが続くでし