年末の火災予防運動の一環で、安佐北区の園児たちが防火と書かれた法被姿で「火の用心」を呼びかけました 「火の用心 火の消し忘れ気をつけよう」 防火と書かれた法被姿で拍子木を打ち鳴らしながら火の用心を呼びかけたのは、安佐北区の「あさひが丘幼稚園」の園児たちです。 郵便局や公民館に立ち寄ると、集まった人たちに園児が塗り絵をした消防局のマスコットキャラクターが描かれたティッシュを配りました。 広島市