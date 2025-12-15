広島市は平和学習などに協力したとして、自らの被爆体験を語る「被爆体験証言者」に感謝状をおくりました。現在、証言者は３１人です。 被爆８０年の今年、広島市は被爆体験証言者に対する感謝状の贈呈式を開きました。 松井市長は「全国の子どもたちの平和学習を大きく前進させた」と話し、証言者に感謝の意を表しました。 １５歳で被爆 切明千枝子さん「生きている限りは頑張らなくてはと思っているんですけど、あの時のこと