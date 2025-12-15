東京パラリンピックの陸上男子やり投げに出場した白砂匠庸選手が、福山市の特別支援学校で生徒と交流しました。■白砂匠庸 選手「いろいろハンデがあると思いますがまずはチャレンジすること。」福山市の沼隈特別支援学校を訪れたのは、北広島町出身の白砂匠庸選手です。2歳の時に事故で左手を失いながらも、やり投げ選手として東京パラリンピックでは6位に入賞。生徒およそ40人の前で講演しました。グラウンドでは、実際に