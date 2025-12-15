来年の年賀状の受け付けが15日から始まりました。■花木瞳記者「こちらの郵便局では、入ってすぐの所に年賀状専用のポストが設置されています」15日から全国一斉に始まった年賀状の受け付け。熊本中央郵便局で行われたセレモニーにはくまモンも参加、地元の園児たちが歌を披露した後、年賀状を投函していました。 ことしの年賀状の全国の発行枚数は去年より約30％少ない7億5000万枚で、15年連続で減少しています。一方で