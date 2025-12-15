「仕事の一部」「関係構築したい」 いま真っ盛りの忘年会シーズン。働き方が多様化する中、世代の本音を聞きました。 【写真を見る】歌って、飲んで、罰ゲーム…（昭和49年～昭和63年の様子） まずは、若者たちの本音は？ 20代「自分は飲み会が好きなタイプなのでもっとしてくれてもいいかなと思う」 20代・医療系「普段仕事の話ししかしないので、プライベートな話しもして関係構築ができたらいいな