熊本の春を彩る女子プロゴルフツアー「KKT杯バンテリンレディスオープン」。来年も4月17日から開催されることが発表されました。 国内女子ゴルフのトッププロが集まるトーナメント、「KKT杯バンテリンレディスオープン」。来年は4月17日（金）～19日（日）の3日間、菊陽町の熊本空港カントリークラブで開催されます。優勝賞金1800万円、賞金総額1億円で、出場人数は108人です。 今年優