東京電力は15日、福島第1原発で汚染水を浄化する際に出る、放射性物質濃度が高い汚泥「スラリー」について、安定的に保管するための脱水処理の開始が2年遅れて2030年度以降になる計画を、原子力規制委員会の検討会で示した。新設する建屋と処理装置の耐震解析や設計に想定より時間がかかるため。昨年10月にも2年延期を発表していた。51年までとする廃炉完了時期に変更はないとしている。スラリーは汚染水を多核種除去設備（ALP