【ポイント】・北海道は冬のあらしが峠越え。・東北や北陸は16日（火）午後から再び雪や雨。・関東〜九州は空気乾燥。火の取り扱い注意。・17日（水）は東北南部〜九州で雨や雪。・18日（木）〜20日（土）は晴れて、過ごしやすい。・21日（日）〜22日（月）は雨だが、気温は高め。・22日（月）は暦の上で「冬至」。【全国の天気】発達した低気圧は北海道から徐々に遠ざかるでしょう。北海道での猛ふぶきや大雪の峠は越えていて、16