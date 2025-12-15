「Ｋアリーナ横浜」の外観＝横浜市西区音楽ライブ専用施設「Ｋアリーナ横浜」（横浜市西区）の年間動員数が２０４万人超となり、米業界誌のランキングで世界首位に立った。運営元のＫアリーナマネジメントが１５日、発表した。業界誌「Ｐｏｌｌｓｔａｒ（ポールスター）」が、１２日付の世界アリーナランキングに掲載した。集計期間は昨年１１月１４日から今年１１月１２日までの約１年間。昨年は約１８４万人で２位にとどまり