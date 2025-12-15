殺人の罪などで服役した原口アヤ子さん(98)が、再審＝裁判のやり直しを求めている大崎事件です。弁護団は5回目の再審請求を来年1月8日に申し立てると明らかにしました。 （大崎事件弁護団・八尋光秀 団長）「4回も最高裁判所で跳ね返されると、やりきれば奇跡」 1979年、鹿児島県大崎町で男性が遺体で見つかった大崎事件では、殺人罪などで服役した男性の義理の姉・原口アヤ子さんが一貫して無実を訴え、再審＝裁判のやり直しを